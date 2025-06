Nella stazione dei carabinieri di Roccella Ionica arriva la stanza di accoglienza e ascolto per le vittime di violenza

Nella stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica arriva la stanza di accoglienza e ascolto, un luogo di conforto e supporto dedicato alle vittime di violenza. Frutto della collaborazione tra l'Arma e la Fidapa Bpw di Roccella, l'inaugurazione rappresenta un passo importante verso un sistema pi√Ļ sicuro e attento alle esigenze di chi ha bisogno di aiuto. Un‚Äôiniziativa nata per rafforzare le misure di tutela e garantire un ambiente pi√Ļ protetto per tutte le persone coinvolte.

Nata dalla collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e la sezione di Roccella della Fidapa Bpw, ieri mattina, proprio presso la sede della compagnia carabinieri di Roccella √® stata inaugurata la "Stanza di accoglienza e ascolto". "Un‚Äôiniziativa nata per rafforzare le misure di tutela e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ¬© Reggiotoday.it - Nella stazione dei carabinieri di Roccella Ionica arriva la stanza di accoglienza e ascolto per le vittime di violenza

In questa notizia si parla di: carabinieri - roccella - stanza - accoglienza

Roccella Jonica, inaugurata la ‚ÄúStanza di accoglienza e ascolto‚ÄĚ per le vittime di violenza di genere Vai su Facebook

Roccella Jonica, inaugurata nella caserma dei Carabinieri la ‚ÄúStanza di accoglienza e ascolto‚ÄĚ per le vittime vulnerabili; Inaugurata la ‚ÄúStanza di accoglienza e ascolto‚ÄĚ per le vittime di violenza a Roccella Jonica; Accoltellata e uccisa a Tolentino in un parco, l'assassino sarebbe l'ex marito.

Roccella Jonica, inaugurata alla compagnia carabinieri la stanza di accoglienza e ascolto

Riporta reggiotv.it: Nella mattinata di oggi, presso la Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, è stata inaugurata la ‚ÄúStanza di accoglienza ed ascolto‚ÄĚ: un‚Äôiniziativa nata dalla collaborazione tra l‚ÄôArma dei Carabinier ...