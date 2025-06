Nella stanza del mondo non sono rimasti adulti ma solo leader disperati

Nella stanza del mondo, dove un tempo si dialogava, ora restano soltanto leader disperati e silenziosi, vittime di un sistema sul punto di crollare. La guerra tra Israele e Iran non rappresenta solo un conflitto, ma il simbolo di un ordine internazionale in frantumi, incapace di contenere le sue crisi. In questa tensione crescente, il rischio è che tutto sfugga di mano, lasciando spazio a un futuro imprevedibile e inquietante.

Bologna, 15 giugno 2025 – Non è solo una guerra. Tra Israele e Iran va in scena la detonazione anche simbolica di un ordine internazionale ormai collassato su se stesso. E per questo ci fa così paura, e per questo rischia di sfuggire ancor più degli altri conflitti aperti (a Kiev, a Gaza ) al controllo di un Occidente paralizzato, avvitato su stesso, smarrito e stanco. Sui cieli di Teheran e Tel Aviv è in corso un conflitto tra eserciti e visioni del mondo, tra mitologie e narrazioni escatologiche. Così questa terza guerra ci fa paura, ancor più paura delle altre, perché ci mette davanti agli occhi con cinica evidenza che la modernità non è irreversibile.

Il premier Meloni: “I nostri figli crescono in un mondo diverso da quello che abbiamo conosciuto. Mi spaventa che i giovani nella stessa stanza parlano attraverso le chat” - Nell’Aula di Montecitorio, il premier Giorgia Meloni ha affrontato le sfide del disagio giovanile, esprimendo preoccupazione per l'isolamento dei giovani, che si comunicano attraverso chat anziché interagire di persona.

