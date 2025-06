nella notte denunciato il pirata della strada restano gravi le condizioni del 30enne travolto

Nella notte, un sospetto pirata della strada è stato rintracciato dopo aver sfiorato una tragedia in via Rigolli. Restano gravi le condizioni del 30enne travolto mentre si trovava sul suo scooter. La sua auto, trovata poco distante con danni compatibili con l'incidente, è stata sequestrata dalle forze dell'ordine. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade e la lotta all'impunità.

È stato rintracciato nella notte il presunto pirata della strada che nella tarda serata del 14 giugno ha travolto uno scooter in via Rigolli in città. La sua auto è stata rintracciata non lontano dal luogo dell'incidente e presentava danni compatibili con quanto accaduto ed è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it