Nella mente di Marracash si cela un universo complesso e affascinante, tra dubbi profondi e sfide personali. Durante il suo recente show allo Stadio Olimpico Grande Torino, di fronte a 37.000 persone, l’artista ha aperto uno squarcio nella sua anima, svelando il conflitto tra l’uomo e il divo del rap. Un viaggio tra distopia, psicologia ed esistenzialismo che continua il suo cammino tra palco e introspezione.

Abbi dubbi. Quelli gravi che incombono su Marracash nello show con cui è sbarcato ieri sera tra gli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino, di fronte a 37.000 persone, nell’attesa di proseguire il cammino il 25 e 26 giugno a San Siro e poi ancora il 30 a Roma e il 5 luglio a Messina. L’idea dello sdoppiamento di personalità tra l’uomo e il divo del rap, tra Fabio Bartolo Rizzo e Marracash, per sommare distopia e psicologia, esistenzialismo ed idealismo, Huxley e Dick, prendendo le mosse proprio dalle sue incertezze di quaranta(sei)enne. In scena cinque enormi robot alti 3 metri che protendono le loro braccia sul protagonista come artigli per incombere con la loro mole su un racconto che lega i tre album di maggior successo del rapper di Nicosia trapiantato al Nord – Persona, Noi, loro, gli altri (Targa Tenco 2022) e l’ultimo È finita la pace – col contorno di ballerini vestiti da scienziati delle sinistre Mind Industries, e una narrazione cinematografica sviluppata "come un epic movie" (definizione dello stesso Marracash) dal vivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net