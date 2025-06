Nella Bergamasca panchine vietate di notte

A Calvenzano, Bergamo, le panchine diventano off-limits di notte per garantire tranquillità e sicurezza, con multe fino a 500 euro. Questa misura, firmata dal sindaco per regolamentare la nuova piazza, divide la comunità tra sostenitori che vedono un passo avanti nella tutela del decoro e contrari che lamentano limitazioni alla libertà. Ma qual è la soluzione migliore per conciliare ordine pubblico e diritto alla socialità?

A Calvenzano, Bergamo, è vietato sedersi sulle panchine di notte. Si rischiano multe fino a 500 euro. L'ordinanza contro gli schiamazzi è firmata dal sindaco per la nuova piazza. Il divieto è in vigore dalle 23 alle 7. Ma il paese si divide tra favorevoli e contrari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nella Bergamasca panchine vietate di notte

In questa notizia si parla di: panchine - notte - bergamasca - vietate

Nella Bergamasca panchine vietate di notte.

Calvenzano, vietato sedersi sulle panchine di notte. Si rischiano multe fino a 500 euro - L'ordinanza contro gli schiamazzi firmata dal sindaco per la nuova piazza Paglia: il limite fissato dalle 23 alle 7 ... Come scrive msn.com