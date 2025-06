Nei secoli fedele | alla patria alla giustizia alla comunità Ecco perché Carlo Legrottaglie è un eroe

nei secoli fedele alla patria, alla giustizia e alla comunità, ecco perché Carlo Legrottaglie è un eroe. Il brigadiere capo ha incarnato con coraggio e dedizione i valori più alti dello Stato, mettendo sempre al primo posto il bene collettivo. A pochi giorni dalla pensione, nel suo ultimo giorno di servizio, ha dimostrato che il vero eroismo si trova nei gesti di altruismo e sacrificio. È certo che sapesse perfettamente che l’inseguimento di criminali...

Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie è un eroe. Lo è stato, lo è e per sempre lo sarà. Un uomo che ha servito lo Stato, lo ha fatto onorando tutti i giorni la sua divisa, il suo giuramento, la sua Nazione. A pochi giorni dalla pensione, nel suo ultimo giorno di servizio su strada, non si è tirato indietro ed ha compiuto sino in fondo il suo dovere sino all’estremo sacrificio. È certo che sapesse perfettamente che l’inseguimento di criminali pronti a tutto sarebbe stato un rischio, ma con senso del dovere ha fatto ciò che era giusto, senza esitare. Il brigadiere capo Legrottaglie in quell’operazione ha perso la vita perché non ha voluto cedere al nichilismo ed alla mediocrità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it