Nazionale ufficiale lo staff di Gennaro Gattuso | tutti i nomi

L’attesa è finita: Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo CT della nazionale italiana, pronto a guidare gli azzurri verso nuovi traguardi. Con un mix di esperienza e passione, il suo staff comprende nomi di rilievo come Leonardo Bonucci, tornato in azzurro come collaboratore tecnico, e Gianluigi Buffon, confermato nel ruolo di figura chiave. Per Gattuso, l’imperativo è quello di ricostruire entusiasmo e competitività, riscattando le sorti del nostro calcio e riportando l’Italia tra le grandi del mondo.

Nazionale, ufficializzato anche lo staff di Gennaro Gattuso. Leonardo Bonucci torna in azzurro come collaboratore tecnico, rimane Buffon. È arrivata da qualche ora l'ufficialità: Gennaro Gattuso è il nuovo CT della nazionale italiana. L'ex allenatore del Milan subentra a Luciano Spalletti, esonerato dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia nelle Qualificazioni al Mondiale del 2026. Per il tecnico l'imperativo è quello di riportare gli azzurri ai campionati mondiali dopo 12 anni di assenza. Esordio in programma il prossimo 5 settembre, contro la modesta Estonia. Con Gattuso ufficializzato anche tutto il suo staff.

