Il caos che avvolge la Nazionale italiana richiede interventi decisi e una forte presa di posizione. Italo Cucci, decano dei giornalisti sportivi, mette in guardia: tornare a Coverciano è l’unica strada per evitare un ennesimo fallimento. La crisi, aggravata dall’esonero di Spalletti, rischia di compromettere la qualificazione ai Mondiali 2026 negli USA e in Messico. Ma quali scelte strategiche ci attendono? Leggi...

Italo Cucci, decano dei giornalisti sportivi e direttore editoriale di Italpress, affronta con il Secolo il tema della crisi della Nazionale, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, e del possibile futuro della squadra azzurra, che vede già a rischio(e sarebbe la terza volta consecutiva) la qualificazione ai prossimi mondiali che si terranno negli Usa e in Messico il 2026. Da Gattuso a Pioli, a Mancini, continua il casting dei possibili ct. Leggi anche Nazionale, Ringhio Gattuso resta in pole ma Roberto Mancini "non esclude il ritorno". Guarda, quando leggo l’elenco dei personaggi allibisco. Seguo con affetto e amore la Nazionale da sessant’anni e dico che l’unica soluzione seria sarebbe quella di tornare alla scuola di Coverciano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nazionale nel caos, parla Italo Cucci: “Tornare a Coverciano, altrimenti rischiamo l’ennesimo flop”

