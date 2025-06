Nazionale italiana adesso è ufficiale | Gattuso è il nuovo CT

Dopo settimane di attesa, arriva l’ufficialità: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La sua nomina segna un passo importante per il futuro degli Azzurri, con Gravina che sottolinea come “per lui l’Italia sia come una seconda pelle”. Giovedì 19 giugno, alle ore 11, sarà presentato ufficialmente a Roma, dando il via a una nuova avventura che potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano.

Mancava solo l’ufficialità, ma la notizia era nell’aria da giorni: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Gravina: “Azzurro per lui una seconda pelle”. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”. Queste le parole del comunicato che annuncia l’ufficialità di Rino Gattuso come nuovo ct dell’Italia al posto di Luciano Spalletti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana

