Nazionale Gravina | Gattuso simbolo del calcio italiano la sua esperienza sarà fondamentale

fiducia e l’impegno che dimostra ogni giorno. Con Gattuso alla guida, la nazionale italiana si avvicina con rinnovata determinazione verso nuovi successi, unendo passione e competenza in un percorso che promette grandi emozioni e traguardi prestigiosi.

" Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale". Lo dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina dopo l'annuncio di Rino Gattuso come nuovo ct degli azzurri. "Consapevoli dell'importanza dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica ", ha aggiunto.