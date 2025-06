Nazionale Buffon conferma | Gattuso nuovo allenatore

Il calcio italiano si prepara a una nuova svolta: Gigi Buffon ha confermato indirettamente l’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della nazionale, lasciando intuire un cambio di rotta importante. Dopo intense discussioni e incontri con la federazione, sembra che la scelta sia ormai fatta. I cinque nomi circolati per il ruolo sembrano ora sfumare, mentre l’attenzione si concentra sul futuro della nostra Nazionale, pronta a riscrivere la propria storia sotto la guida di Gattuso.

Gigi Buffon ha confermato indirettamente l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della nazionale italiana. “Abbiamo lavorato attendiamo gli ultimi dettagli. Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile”, ha detto ai microfoni Rai dopo la partita dell’Under 21 contro la Slovacchia. I cinque nomi circolati per il dopo Spalletti. Fino a pochi giorni fa erano cinque i nomi dei candidati alla panchina della Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti, a seguito del pesante ko in Norvegia, e il no di Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale, Buffon conferma: Gattuso nuovo allenatore

In questa notizia si parla di: nazionale - buffon - conferma - gattuso

