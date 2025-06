Nave diretta a Napoli bloccata al porto | liberata dopo 3 ore dai sommozzatori

I viaggiatori in attesa sulla nave GNV Antares, diretta a Napoli, hanno vissuto momenti di tensione ieri sera. Bloccata al porto per oltre tre ore a causa di una cima incagliata nell’elica, la situazione è stata risolta grazie all’intervento tempestivo di subacquei esperti. La partenza, inizialmente prevista per le 20, è stata infine liberata, ridando speranza a chi aspettava di salpare verso la destinazione.

Ieri sera la nave Gnv Antares, in servizio sulla tratta Palermo-Napoli, ha subito un ritardo di oltre tre ore per un problema tecnico consistente in una cima incagliata nell'elica. Sul posto è giunta una squadra di subacquei specializzati. La partenza, inizialmente prevista per le ore 20, è.

