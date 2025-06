Natasha Lyonne sarà Joan Rivers nel biopic Can We Talk? | tutto sul film in arrivo

Preparati a scoprire il mondo di Joan Rivers attraverso gli occhi di Natasha Lyonne, l’attrice celebre per Russian Doll e Poker Face. Il biopic "Can We Talk?" promette di portare in scena la vita e le sfide di questa icona della comicità americana, con una narrazione scritta da Amelie Gillette e una regia ancora da svelare. Un progetto emozionante che saprà catturare l’essenza di un talento senza tempo, rendendo omaggio alla sua eredità.

L'attrice di Russian Doll e Poker Face, più volte candidata agli Emmy, interpreterà l'iconica comica americana nel film in sviluppo presso Sony. Natasha Lyonne, cinque volte candidata agli Emmy, è stata scelta per interpretare la leggendaria Joan Rivers nel biopic Can We Talk?, attualmente in fase di sviluppo presso la 3000 Pictures, divisione di Sony. La sceneggiatura è firmata da Amelie Gillette, già autrice per The Office, mentre la regia è ancora da assegnare. Il film si propone di raccontare senza filtri la straordinaria carriera di Rivers, evitando i consueti stereotipi dei biopic: niente parabole addolcite o verità smussate, ma un ritratto fedele del talento brillante, del dolore personale e della feroce determinazione che hanno definito la sua figura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Natasha Lyonne sarà Joan Rivers nel biopic Can We Talk?: tutto sul film in arrivo

