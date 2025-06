Nascite in calo ma cresce l’assistenza Si alza l’età media di chi partorisce

Se da un lato le nascite diminuiscono e l’età delle future mamme si alza, dall’altro la qualità dell’assistenza si eleva, offrendo servizi più completi e personalizzati. Le Marche rappresentano un esempio virtuoso di come innovazione e attenzione possano compensare i trend demografici in calo, garantendo comunque un percorso di nascita più sereno e sicuro. Tra i reparti di Ginecologia e...

Calano le nascite, si alza l’età delle partorienti, ma l’assistenza prima, durante e dopo il parto cresce nella qualità e nella varietà dei servizi offerti. È il paradosso delle Marche, regione che negli ultimi 20 anni ha perso il 34% delle gravidanze e in cui ora si partorisce mediamente attorno ai 33 anni, eppure ha trovato il modo di migliorare e rendere più ampia l’assistenza fornita alle nuove mamme. Tra i reparti di Ginecologia e Ostetricia in grado di portarsi al passo coi tempi (a volte superandoli) c’è quello dell’ ospedale di Urbino, che venerdì è stato portato come esempio durante il convegno di aggiornamento per personale sanitario dal titolo "Il Rinascimento in ostetricia", tenuto all’Università Carlo Bo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nascite in calo, ma cresce l’assistenza. Si alza l’età media di chi partorisce

In questa notizia si parla di: assistenza - nascite - cresce - alza

Non so perché, ma mi sono reso conto che i commenti d'odio colpiscono soprattutto le donne. Anche io li ricevo, per carità, e fa parte della nuova normalità dei social, dove c'è gente che si alza al mattino e non ha meglio da fare che accanirsi contro qualcuno. Vai su Facebook

Nascite in calo, ma cresce l’assistenza. Si alza l’età media di chi partorisce.

Nascite in calo, ma cresce l’assistenza. Si alza l’età media di chi partorisce

Scrive ilrestodelcarlino.it: Sono i dati emersi durante il convegno di aggiornamento per personale sanitario dal titolo ’Il Rinascimento in ostetricia’ ...