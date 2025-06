Nasce a Caserta l’ambulatorio di genetica medica

Nasce a Caserta l’ambulatorio di genetica medica, un passo fondamentale per la salute della comunità. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta esprime entusiasmo per questa novità presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. "Finalmente si comincia a colmare un grande vuoto in provincia di Caserta", ha dichiarato, sottolineando l’importanza di offrire servizi specialistici innovativi e accessibili a tutti.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta accoglie con entusiasmo l’apertura dell’Ambulatorio di Genetica Medica presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. "Finalmente si comincia a colmare un grande vuoto in provincia di Caserta", ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nasce a Caserta l’ambulatorio di genetica medica

In questa notizia si parla di: caserta - ambulatorio - genetica - medica

Ordine dei Medici di Caserta, apprezzamento per apertura ambulatorio di genetica medica - raggio di speranza per migliaia di pazienti e delle loro famiglie, offrendo diagnosi tempestive e cure personalizzate.

Caserta. ‘Emersione’: la scrittrice napoletana Benedetta Palmieri presenta il suo romanzo La Feltrinelli Librerie di Caserta ospiterà il prossimo 18 giugno, a partire dalle ore 18, la scrittrice napoletana Benedetta Palmieri per la presentazione del romanzo ‘Eme Vai su Facebook

Nasce a Caserta l’ambulatorio di genetica medica; Ordine dei Medici di Caserta, apprezzamento per apertura ambulatorio di genetica medica; Genetica Medica – L’Azienda Ospedaliera di Caserta potenzia il settore con consulenze specialistiche per adulti e bambini.

Caserta, ambulatorio di genetica medica in ospedale: il plauso dell’Ordine dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’Ambulatorio di Genetica ... Lo riporta pupia.tv