Napoli topi in carcere a Secondigliano | la denuncia

Tempo di lettura: < 1 minuto Due ratti che si aggiravano per i corridoi del Centro Penitenziario di Secondigliano a Napoli. Una situazione di degrado e insalubrità, come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Ci si dovrebbe vergognare per come viene lasciato allo sbando il Personale di Polizia Penitenziaria, in condizioni insalubri, indecenti e vergognose: e invece non sembra fregare a nessuno il degrado nel quale lavorano gli agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di Secondigliano”, denunciano Raffaele Munno e Donato Vaia, dirigenti del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. 🔗 Leggi su Anteprima24.it