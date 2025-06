Napoli sulle tracce di Chiesa il Milan prova a inserirsi | la preferenza del giocatore

Napoli si muove con decisione nel mercato, puntando a riscoprire Federico Chiesa come protagonista. Il club partenopeo lavora per riportare l’esterno del Liverpool sotto la propria bandiera, sperando di rilanciarlo con Antonio Conte e di rimetterlo al centro del progetto azzurro. Un ritorno di fiamma che potrebbe cambiare le sorti di una carriera finora un po’ in ombra, ma pronta a rinascere con una nuova sfida.

Ritorno di fiamma per Federico Chiesa da parte del Napoli, che lavora per portare l’esterno del Liverpool alla corte di Antonio Conte, l’uomo che potrebbe rilanciarlo anche in ottica Nazionale. Rimettere Chiesa al centro del villaggio. O, almeno, del Napoli prima e della Nazionale poi. Parliamo di Federico, ovviamente, l’esterno del Liverpool finito fuori dai radar azzurri e che proprio dall’azzurro, ma quello della formazione partenopea, potrebbe ripartire. A 27 anni. Quell’età in cui, citando il film ‘Mediterraneo’ di Gabriele Salvatore, “non hai ancora capito se voler mettere su famiglia o perderti per il mondo”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Intanto il Milan pronto a superare il Napoli e fiondarsi su Max Allegri ? Vai su Facebook

Fuori dalla Juventus e destinazione Milan: “Cercati una squadra”; Federico Chiesa vicino all’addio al Liverpool: il Milan accelera; LA STAMPA - Duello di mercato per riportare Chiesa in Italia, l'esterno piace a Napoli e Milan.

SPORTITALIA - Chiesa vuole tornare in Italia: la sua priorità è il Napoli, c'è anche il Milan - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato sui suoi canali social del possibile futuro di Chiesa: "Chiesa tornerebbe in Italia. Riporta napolimagazine.com