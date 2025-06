Napoli spintoni e calci sulla schiena ad una donna | individuata baby gang

Una scena di inaudita violenza scuote Napoli: una baby gang composta da sei giovani tra i 12 e i 16 anni ha brutalmente aggredito una donna di 59 anni, colpendola con spinte e calci sulla schiena. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all’immediata individuazione degli aggressori. Questo episodio solleva importanti interrogativi sulla crescita del fenomeno giovanile e sulla necessità di interventi mirati per tutelare la sicurezza e il benessere delle vittime.

