Napoli scatenato | super piano per Nunez ultim’ora da Fabrizio Romano

Il mercato del Napoli si infiamma con una notizia bomba da Fabrizio Romano: il club sta preparando un super piano per acquistare Darwin Nunez, una mossa che potrebbe rivoluzionare la squadra. Dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, gli azzurri puntano ancora più in alto, ambendo a una stagione da protagonista in Champions e a consolidare il loro dominio nel calcio italiano. Uno dei…

Spunta il piano del Napoli per riuscire ad acquistare Darwin Nunez: l'ultim'ora di Fabrizio Romano è da sogno. Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo l'acquisto di Kevin De Bruyne, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Così, sono pronti altri acquisti per provare a rendere il Napoli ancora più competitivo e, magari, puntare a fare una grande stagione anche in Champions dopo lo Scudetto di quest'anno. Uno dei nomi di livello internazionele è in lista è quello di Darwin Nunez, punta del Liverpool per cui il Napoli dovrà superare una folta concorrenza per riuscire a chiudere un altro colpo da sogno.

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

MERCATO - Romano: "Il Napoli sta lavorando all’operazione Darwin Nunez" - Fabrizio Romano, esperto di mercato, rivela alcune novità sul Napoli sul suo canale YouTube: "Manteniamo i nomi che sono stati fatti in questi giorni per quanto riguarda l’attacco del Napoli. Da napolimagazine.com