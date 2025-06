Napoli punta su Diego Mascardi | il giovane portiere dello Spezia nel mirino

Napoli punta deciso su Diego Mascardi, giovane portiere dello Spezia, considerato una vera promessa del calcio italiano. Le sue doti tecniche e il talento già riconosciuto a livello internazionale lo rendono un profilo interessante per i partenopei. Con un contratto fino al 2028 e già nel giro della Nazionale Under 19, Mascardi si prepara a sfidare Sarr nel ritiro trentino, ma le strategie del club partenopeo potrebbero cambiare le carte in tavola. È ovvio, però, che le...

Il Napoli è interessato al portiere aquilotto Diego Mascardi. Non sono passate inosservate, ai dirigenti campani, le doti tecniche dell’estremo difensore carrarese, classe 2006, sotto contratto con il club bianco fino a giugno 2028. Già nel giro della Nazionale Under 19, Mascardi è considerato un punto fermo dal ds Melissano e dal tecnico D’Angelo, un atleta che nel ritiro trentino si giocherà il posto da titolare con Sarr. È ovvio, però, che le avances del club partenopeo siano prese in considerazione dalla dirigenza aquilotta, fermo restando che la valutazione del giocatore si aggira sui 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Napoli punta su Diego Mascardi: il giovane portiere dello Spezia nel mirino

In questa notizia si parla di: mascardi - napoli - diego - portiere

Il #Napoli si è fortemente interessato a Diego #Mascardi Il portiere classe 2006 è già nel giro della Prima Squadre e nelle giovanili azzurre Lo #Spezia ha fissato il prezzo Vai su X

Un giovane per il Napoli: Pedullà lancia l'esclusiva Gli azzurri sarebbero sulle tracce di Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia 1.98m di altezza e grande forza nelle gambe, che permettono la discesa rapida nonostante la stazza: queste le prin Vai su Facebook

Napoli punta su Diego Mascardi: il giovane portiere dello Spezia nel mirino; Calciomercato Napoli, occhi su Mascardi dello Spezia! Portiere di quasi 2 metri, la richiesta; Calciomercato Napoli, occhi su Mascardi dello Spezia! Lo svela Pedullà .

Napoli punta su Diego Mascardi: il giovane portiere dello Spezia nel mirino

Lo riporta lanazione.it: Il Napoli è interessato al portiere Diego Mascardi dello Spezia, valutato 4 milioni di euro.