Napoli-Musah frenata nell’affare? Cosa sta succedendo col Milan

Il calciomercato del Napoli sta vivendo momenti di fermento, con Giovanni Manna al lavoro per rafforzare il centrocampo di Antonio Conte. La trattativa per Yunus Musah con il Milan sembrava ormai conclusa, ma alcuni ostacoli imprevisti hanno rallentato l’accordo. Cosa sta succedendo davvero? Scopriamo i dettagli di questa intricata operazione di mercato e cosa potrebbe riservare il futuro ai partenopei e ai loro obiettivi.

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo, con Giovanni Manna impegnato a costruire un centrocampo di assoluto livello per la squadra di Antonio Conte. La trattativa con il Milan per Yunus Musah prosegue: il club vuole infatti regalare ad Antonio Conte un centrocampista in cui crede tantissimo, nonostante una stagione abbastanza deludente. La trattatiuva sembrava praticamente fatta ma ha poi trovato qualche piccolo intopppo che non ha ancora trovato una soluzione. Musah-Napoli, le ultime da Fabrizio Romano. Ne ha parlato Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, sul suo canale Youtube. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Musah, frenata nell’affare? Cosa sta succedendo col Milan

Napoli-Musah, brusca frenata: la trattativa con il Milan è in stand-by Sembrava tutto pronto per l'affondo decisivo, e invece si è complicata – forse inaspettatamente – la [.....]

?Nessuna frenata per quanto riguarda Musah al Napoli. Il Milan sta cercando di capire se fare o meno l'offerta per Osimhen e quindi inserire Musah come contropartita. Il Napoli, a prescindere da Osimhen, vuole chiudere per il centrocampista statunitens

