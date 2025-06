Napoli Manna inarrestabile | due arrivi dalla Premier League

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con il ds Giovanni Manna sempre più inarrestabile. Dopo aver chiuso l’affare Juanlu in Spagna, il club campano sta puntando dritto alla Premier League, pronto a sorprendere con due colpi da top club britannici. L’obiettivo è chiaro: dominare in Italia e fare bella figura in Europa, mantenendo viva la promessa di una squadra stellare sotto la guida di De Laurentiis.

Il ds Giovanni Manna continua imperterrito il suo lavoro: in Spagna per chiudere Juanlu, è pronto a piazzare un doppio colpo dalla Premier League. Il Napoli ha le idee ben chiare: vuole dominare l'Italia e fare bella figura in Europa. De Laurentiis è più ambizioso che mai, ha dato mandato a Manna di allestire una squadra stellare. Una promessa da mantenere anche per Antonio Conte, fatta al tecnico nella riunione in cui il salentino ha scelto di restare in azzurro. Dalle parole ai fatti, il patron non ha certo perso tempo.