Napoli l’ombra di Chiesa sulle fasce | Federico torna al centro della scena

Napoli torna sotto i riflettori grazie a Federico Chiesa, il protagonista che si riprende il centro della scena calcistica. A 27 anni, il talento italiano, dopo un percorso segnato da infortuni e rinascite, è pronto a dimostrare di essere ancora una pedina fondamentale. Con il suo ritorno in auge, il mercato e i tifosi sognano grandi traguardi. La sua storia continua a scrivere emozioni e speranze nel cuore del Napoli.

"> Federico Chiesa è di nuovo lì, al centro del villaggio calcistico, tra desideri e rilanci. A 27 anni non è più una promessa, ma nemmeno un veterano. Dopo anni condizionati dagli infortuni – su tutti la rottura del crociato sinistro – l'esterno italiano è pronto a rimettersi in gioco. Lo racconta Antonio Giordano sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il Napoli abbia rimesso gli occhi su di lui. La parentesi inglese con il Liverpool ha lasciato ben poco: sei presenze per un totale di 104 minuti, una medaglia da campione della Premier, ma poca gloria.