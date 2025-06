Napoli in pressing su Lookman | la reazione dell’Atalanta e il piano di Manna

Napoli ha messo nel mirino Lookman, spingendolo con decisione, mentre l'Atalanta risponde con un rifiuto deciso e alza il tiro sulla richiesta. La strategia del direttore sportivo Manna punta a chiudere l’affare con un piano studiato e ambizioso, nel frattempo i partenopei continuano a muoversi dinamicamente sul mercato, sondando opzioni e preparando una campagna acquisti ricca di sorprese, alla ricerca della perfezione per rinforzare la rosa.

L'attaccante nigeriano piace molto ai partenopei, con la Dea che spara alto nella richiesta: il piano del direttore sportivo per chiudere l'affare Una delle trattative più calde delle ultime ore in casa Napoli. Gli azzurri sono super attivi sul mercato, avendo iniziato una campagna acquisti ricca di idee. La società sta valutando decine di nomi, sondando il terreno con gli altri club e cercando di capire i margini di manovra nelle trattative. Solamente quando sarà scelto un nome preferito, che corrisponda anche economicamente alle idee del club, allora si arriverà ad affondare il colpo. Anche per il profilo di Lookman, il modus operandi del Napoli è perfettamente identico.

