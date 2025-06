Napoli il vero obiettivo per il dopo-Lukaku è un grande attaccante della Serie A?

Napoli, il vero obiettivo per il dopo-Lukaku è un nome che sta emergendo con forza: Moise Kean. Dopo le brillanti prestazioni in Serie A e i miglioramenti dimostrati alla Fiorentina, Kean rappresenta la scelta ideale per rinforzare l’attacco partenopeo. Con Lukaku ormai vicino ai 32 anni, Napoli punta su un talento giovane e determinato che possa garantire gol e leadership. La strategia del club si fa sempre più chiara: puntare sul futuro per consolidare il successo.

Questo interesse deriva dalle impressionanti prestazioni di Kean e dal fatto che Lukaku ha ormai 32 anni, un'età considerata avanzata nel mondo del calcio. Kean, attualmente in forza alla Fiorentina, ha dimostrato notevoli miglioramenti e qualità di leadership, affermandosi come giocatore fondamentale dopo il suo trasferimento dalla Juventus.

