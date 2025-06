Napoli il Galatasaray sfida la Juventus per Osimhen | la strategia dei turchi tra ingaggio e clausola

Napoli prepara la sfida più calda della stagione: il Galatasaray si inserisce con forza nella corsa a Osimhen, determinato a trattenere l’attaccante nigeriano. Tra ingaggio stellare e clausola rescissoria, i turchi stanno affinando la strategia per convincere il Napoli e blindare il loro gioiello. La partita si fa aperta e il mercato si infiamma: quale sarà il colpo finale? Restate sintonizzati, perché il destino di Osimhen si deciderà presto.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

