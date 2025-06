Napoli dodici mesi fa era tutto un’incognita | Conte rincorreva Kvara e Di Lorenzo il mercato stentava

Oggi il Napoli è una squadra trasformata, un vero esempio di crescita e determinazione. Da un anno all’incertezza, a un futuro brillante che si delineva con le firme di grandi campioni e strategie vincenti. La città partenopea torna a sognare in grande, con i colori azzurri che brillano più forte che mai. La differenza tra passato e presente è fatta di impegno, passione e una visione chiara: il Napoli si consacra tra le élite del calcio italiano ed europeo.

Napoli, dodici mesi fa era tutto un’incognita: si rincorrevano Kvara e Di Lorenzo, il mercato stentava Un anno dopo sembra un secolo fa. Di questi tempi si leccavano le ferite per il disastro decimo posto e Conte rincorreva i partenti Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia per convincerli a rimanere oltre a farlo per l’arrivo di Buongiorno. La squadra era un rebus che si sarebbe sciolto solo il 31 agosto con Lukaku, McTominay e Gilmour. Oggi il Napoli – da campione d’Italia – conferma Conte e presenta De Bruyne che agli occhi del mondo calcistico lancia un messaggio di supremazia nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it