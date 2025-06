Napoli De Laurentiis colleziona top player | altri 60 milioni per la firma

Il Napoli di De Laurentiis si conferma una macchina da guerre nel mercato, pronto a investire ancora per rafforzare la rosa e affrontare con ambizione le sfide della stagione. Con 60 milioni pronti per firmare un nuovo top player, la società campana punta a stupire ancora, portando a termine trattative importanti e consolidando il proprio status tra le big d’Italia. L’obiettivo è chiaro: dominare in Serie A e in Champions League, senza alcun indugio.

Il Napoli ci ha preso gusto e a breve conta di regalare a Conte un altro top player. Pronti 60 milioni per chiudere la trattativa ed ottenere la firma. Non vuole affatto fermarsi il Napoli. Anzi, gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci rappresentano infatti soltanto i primi di una lunga serie di colpi che i Campioni d’Italia intendono mettere a segno alla scopo di rinforzare ulteriore la rosa in vista del doppio impegno in Serie A e in Champions League. Le risorse in cassa, grazie soprattutto alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio ma non solo, sono ingenti e così il club, da ormai alcune ore, ha cominciato a lavorare allo scopo di regalare ad Antonio Conte altre pedine di qualitĂ e di comprovato valore internazionale. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, De Laurentiis colleziona top player: altri 60 milioni per la firma

