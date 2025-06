Napoli baby gang picchia una donna al supermercato e poi va a fare merenda | i minori erano stati rimproverati per aver saltato la fila

Una scena di violenza ingiustificata scuote Napoli: sei minori, già rimproverati per aver saltato la fila, hanno aggredito brutalmente una donna di 59 anni al supermercato, colpendola con calci e facendole sbattere la testa. Dopo aver commesso questa terribile aggressione, i giovani si sono diretti a fare merenda, dimostrando un comportamento inaccettabile e allarmante. La vittima è ora in prognosi riservata, sollevando interrogativi sulla crescita e il controllo dei giovani nel contesto urbano.

