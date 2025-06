Napoli a rischio il marchio McFratm? Possibile battaglia legale

In un clima di festa per il quarto scudetto del Napoli, si fa strada una complicata disputa legale che minaccia di scuotere la città. La questione riguarda il marchio “McFratm”, al centro di un’aspra opposizione da parte della vedova di Massimo Chiaiese, pronta a mettere in discussione un importante precedente commerciale. La vicenda promette di accendere un acceso confronto giuridico che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama napoletano.

Si sta preparando il terreno per una cavillosa battaglia legale tra il Napoli e la vedova di Massimo Chiaiese. Nel clima idialliaco della celebrazione per il quarto scudetto per i partenopei, un'iniziativa commerciale avviata nel cuore della città rischia ora di trasformarsi in un precedente importante. La questione riguarda ancora il marchio " McFratm ", al centro di un'opposizione formale alla sua registrazione da parte della Società Sportiva Calcio Napoli. L'opposizione alla registrazione di McFratm. Secondo quanto riporta Napoli Today, l'opposizione è stata presentata dall'avvocato Alessandro Senatore per conto della vedova di Massimo Chiaiese, imprenditore deceduto in circostanze ancora da chiarire la sera del 4° scudetto partenopeo.

