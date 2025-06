Naike Rivelli e Ornella Muti duettano sulle note de L’italiano di Cutugno

Naike Rivelli e Ornella Muti uniscono le loro voci in un emozionante duetto sulle note di "L’Italiano" di Toto Cutugno, un inno senza tempo alla nostra bella Italia. Cinque versioni remixate, un progetto che celebra il patrimonio musicale e culturale del Bel Paese, nasce dall’ispirazione di Gianmarco Aimi ed Edoardo Pelandi. Un modo innovativo per riscoprire un classico intramontabile e rivivere l’amore per l’Italia attraverso musica e talento.

MILANO – C’è una canzone che ha raccontato – e continua a raccontare – l’Italia a chi la vive, e soprattutto a chi la porta nel cuore da lontano. Oggi quel brano – “L’Italiano”, scritto da Toto Cutugno con Cristiano Minellono – torna con una veste nuova: cinque versioni remixate che vedono, per la prima volta insieme in musica, Naike Rivelli e Ornella Muti. Il progetto nasce da un’intuizione di Gianmarco Aimi, che insieme ad Edoardo Pelandi, Pietro Paolo Pelandi (P. Lion), Marco Torri e Stefano Alvino, ha voluto lavorare su un classico della canzone italiana senza trasformarlo in esercizio nostalgico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Naike Rivelli e Ornella Muti duettano sulle note de “L’italiano” di Cutugno

