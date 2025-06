Nadia Lepore la prof dell’Itis Paleocapa di Bergamo morta in un incidente I colleghi la ricordano in una poesia

Nadia Lepore, insegnante appassionata dell’Itis Paleocapa di Bergamo, ci lascia troppo presto in un tragico incidente. La sua dedizione e il sorriso contagioso rimarranno vivi nei cuori di studenti e colleghi, che l'hanno ricordata con una poesia toccante. Domani, i funerali a Verdello saranno un momento di saluto e ricordo, un’occasione per celebrare la vita di una docente che ha lasciato un’impronta indelebile.

Stezzano (Bergamo), 15 giugno 2025 – Saranno domani, lunedì 16 giugno, a Verdello i funerali di Nadia Lepore, la professoressa dell’ Itis Paleocapa di Bergamo morta lunedì scorso all’ospedale di Borgo Trento di Verona, una settimana dopo un incidente in moto lungo la A4. Col marito Dario stava percorrendo il tratto veronese dell’autostrada tra i caselli di Soave e Montebello, quando improvvisamente la gomma posteriore della moto sulla quale viaggiavano è esplosa, facendo perdere il controllo del mezzo: violentissimo l’impatto contro il guardrail, con i due coniugi sbalzati dalla sella. Lei non ce l’ha fatta, il coniuge è ancora ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nadia Lepore, la prof dell’Itis Paleocapa di Bergamo morta in un incidente. I colleghi la ricordano in una poesia

