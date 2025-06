Myanmar Papa | Intraprendere la via del dialogo inclusivo

Papa Leone XIV invita con fermezza tutte le parti coinvolte nel conflitto in Myanmar a scegliere il cammino del dialogo inclusivo. Solo attraverso un confronto sincero e rispettoso si potrà sperare in una pace duratura e nella ricostruzione di una società fragile. La sua voce si aggiunge a quella della comunità internazionale, sostenendo che il dialogo è la chiave per superare le divisioni e costruire un futuro di stabilità e speranza.

“Ci sono molti conflitti armati. In Myanmar, nonostante il cessate il fuoco, continuano i combattimenti con danni anche alle infrastrutture civili. Invito tutte le parti a intraprendere la via del dialogo inclusivo, l’unica che può portare a una soluzione pacifica e stabile”. Lo ha detto Papa Leone XIV prima della recita dell’Angelus, in piazza San Pietro. Il Pontefice poi ha rivolto il suo pensiero alla Nigeria: “Nella notte tra il 13 e il 14 giugno, nella cittĂ di Yelewata, nell’area amministrativa locale di Guma, nello Stato di Benue in Nigeria, si è verificato un terribile massacro in cui sono state uccise con estrema crudeltĂ circa 200 persone, la maggior parte delle quali erano sfollati interni ospitati dalla missione cattolica locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Myanmar, Papa: “Intraprendere la via del dialogo inclusivo”

