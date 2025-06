Muzzarelli si riprende il Pd Tentazione Parlamento | Candidati scelti dal basso

Gian Carlo Muzzarelli torna a scuotere le acque del Pd, proponendo una candidatura dal basso come vera novità nel panorama politico. Un segnale forte ai big, che non intendono più autoconfermarsi il potere senza ascolto. Mentre il clima tra sport e sapori si fa vivace al Macello, l’assemblea democratica si prepara a scrivere un nuovo capitolo: sarà la volta del cambiamento? Solo il tempo potrà dirlo.

Pazza idea di candidarsi al Parlamento. "Ma no, forse più un avvertimento ai big: non pensate di autonominarvi come sempre.". È in corso la partita di basket nel nuovo campo all'ex Macello. Di fianco, sotto gli stand della Festa dell'Unità è il momento dei tortelloni in crema di parmigiano e gli spiedini di mare alla griglia. L'ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli interviene all'assemblea del Pd che sta per eleggere Diego Lenzini segretario cittadino. Strali contro il sindaco Mezzetti di cui abbiamo dato conto ieri, ma un militante di lungo corso invita a non fermarsi ai discorsi sui 'contenitori senza contenuto' della città, al destino delle ex fonderie, il taser che "ammazza le persone", le martellate di Modena civica contro l'amministrazione e la richiesta al Pd di ricucire l'alleanza.