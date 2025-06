Mutui più convenienti per famiglie e aziende

Se stai pensando di acquistare una casa o investire nella tua attività, i mutui pi249 convenienti sono ora una realtà più accessibile. Le tensioni sui mercati finanziari si stanno attenuando, portando a un miglioramento nei tassi di interesse e rendendo più agevoli i finanziamenti. Con i recenti tagli della BCE che hanno ridotto i costi dei prestiti bancari, il momento giusto per fare il grande passo potrebbe essere proprio ora.

Fare un mutuo per comprare casa costa meno: "Le tensioni sono in diminuzione, la dinamica dei finanziamenti è in lieve miglioramento, quindi almeno per quanto riguarda il contesto italiano non c’era un elemento di particolare rischio", commenta il vice direttore generale vicario dell’ABI, Gianfranco Torriero. Per ora con i tagli della Bce sono scesi anche i tassi sui prestiti bancari e in particolare quelli per le case che, dopo il piccolo rimbalzo del mese scorso, tornano a scendere ai livelli di inizio 2023. Nella prima parte del 2025 i tassi a breve termine si sono ulteriormente ridotti, non altrettanto per quelli a lungo termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mutui più convenienti per famiglie e aziende

In questa notizia si parla di: mutui - convenienti - famiglie - aziende

Tassi in calo, i mutui variabili sono più convenienti - Con il ciclo di aumenti dei tassi che sembra giungere al termine, i mutui variabili si rivelano più convenienti.

Mentre il risiko bancario ridisegna il panorama del credito, i correntisti italiani restano fedeli alla “prima banca”, ma si muovono con crescente consapevolezza verso istituti più vantaggiosi per investimenti e mutui. Quali sono le banche più apprezzate e quelle Vai su Facebook

Mutui più convenienti per famiglie e aziende; Mutui più convenienti per famiglie e aziende; BCE taglia di nuovo i tassi: cosa cambia per il tuo mutuo.

Mutui più convenienti per famiglie e aziende

Riporta msn.com: Fare un mutuo per comprare casa costa meno: "Le tensioni sono in diminuzione, la dinamica dei finanziamenti è in ...