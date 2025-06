Musicultura stelle e giovani talenti Arrivano Cocciante e Capossela

Musicultura si conferma come il palcoscenico più brillante per i giovani talenti e le stelle della musica italiana. Con un cartellone ricco di ospiti eccezionali, come Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela e Antonella Ruggiero, il festival trasforma lo Sferisterio di Macerata in un epicentro di emozioni e talento. Due serate imperdibili, piene di energia e sorprese, attendono il pubblico dal martedì 21 giugno, promettendo di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

È più di un poker d'assi quelli calati da Musicultura nella settimana del Festival (da martedì al 21 giugno). Qualche nome? Tanto per cominciare partiamo dalle due serate finali della rassegna quando allo Sferisterio di Macerata saranno ospiti venerdì Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela e Tricarico, il giorno dopo sarà la volta di Antonella Ruggiero, Eugenio Finardi e Valerio Lundini. Nelle due serate, presentate da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, i riflettori saranno inevitabilmente puntati sui concorrenti Alessandra Nazzaro di Napoli; Elena Mil di Monza; Frammenti di Treviso; Ibisco di Bologna; Me July di Benevento; Moonari di Roma; Abat-jour di Rieti e Silvia Lovicario di Nuoro.

Riccardo Cocciante ospite di Musicultura allo Sferisterio di Macerata il 20 giugno. L'artista si aggiunge agli altri ospiti gia annunciati: Vinicio Capossela, Tricarico e Antonella Ruggiero.

