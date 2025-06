Musica Capossela | al via dal Lazio la serie di concerti estivi

Preparati a immergerti nell’incanto delle note di Vinicio Capossela, che dà il via alla sua serie di concerti estivi dal cuore del Lazio. Un percorso musicale tra richiami, miti e atmosfere uniche, declinato in tre formazioni e repertori diversi, per vivere emozioni indimenticabili in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia. La musica di Capossela ti aspetta: un viaggio che arricchirà le tue serate di magia e poesia.

Roma, 15 giu. (askanews) – Prende il via dal Lazio SIRENE. Richiami, emergenze e affioramenti, la serie di speciali concerti estivi di Vinicio Capossela in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra Penisola, declinata in tre formazioni e repertori differenti. I primi due appuntamenti dal vivo, dal titolo Sirene: il mito, sono in programma mercoledì 18 giugno al Parco Archeologico di Norba a Norma (LT) (ore 21:30) e giovedì 19 giugno al Tempio di Venere e Roma a Roma per Venere in Musica (ore 21, ingresso gratuito con prenotazione). Il repertorio di questi concerti vuole entrare in risonanza con i luoghi e le rovine del passato che li abitano, indagando quel misterioso, rischioso e duplice canto del mito antico, sortilegio che immobilizza se non si adottano certi accorgimenti di fronte alla sua incantevole bellezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: capossela - lazio - serie - concerti

Serena Brancale omaggia Napoli e scatena il web: ecco cosa è successo Durante uno dei suoi ultimi concerti, Serena Brancale ha fatto un gesto che ha acceso i social: ha indossato la maglietta del Napoli calcio e ha dichiarato con entusiasmo: “Orgogliosa di Vai su Facebook

Musica, Capossela: al via dal Lazio la serie di concerti estivi; Musica, Capossela: al via dal Lazio la serie di concerti estivi; Torna a Roma Venere in musica.

Musica, Capossela: al via dal Lazio la serie di concerti estivi - Richiami, emergenze e affioramenti, la serie di speciali concerti estivi di Vinicio Capossela in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostr ... askanews.it scrive