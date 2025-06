Musica canto e teatro | Ingressoartisti per imparare a conoscersi attraverso l’arte

La musica, il canto e il teatro sono strumenti potenti per scoprire e plasmare la nostra identità, aprendo porte a emozioni e introspezione. Per capire come queste arti possano aiutarci in questo viaggio di autoconoscenza, abbiamo intervistato Nick Cadregari, direttore di Ingressoartisti Bergamo. Da settembre, in una nuova sede in Via Palma il Vecchio 101, l’istituto offrirà opportunità uniche per talenti di tutte le età. Scopriamo insieme cosa ci aspetta!

Bergamo. In che modo la musica, il canto e il teatro possono aiutarci a costruire una nostra identità? Lo abbiamo chiesto a Nick Cadregari, direttore e insegnante della scuola Ingressoartisti Bergamo, che da settembre accoglierà talenti di tutte le età in una nuovissima sede in Via Palma il Vecchio 101 lasciando l'oratorio di Monterosso. Questo cambiamento porta con sé nuovi corsi, nuovi spazi e una serie di interessanti proposte che vanno da lezioni individuali e collettive ad eventi live e studi di registrazione. "Non si tratta di crescere soltanto sul palco, ma anche dietro le quinte" afferma Nick, che si impegna ogni giorno per formare artisti completi e liberi in un ambiente dove la creatività incontra la preparazione.

