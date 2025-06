Musah al Napoli il Milan tira la corda | l’ostacolo della trattativa

Il mercato si infiamma con il futuro di Yunus Musah, obiettivo prioritario del Napoli campione d’Italia 2025. Mentre il Milan tira la corda, l’ostacolo della trattativa potrebbe aprire nuovi scenari, con Conte desideroso di rinforzare il centrocampo per affrontare al meglio le sfide di Serie A e Champions. La questione resta calda, e i prossimi giorni saranno decisivi per svelare il destino dell’attuale stella americana.

Napoli e Milan si incontreranno per trattare il trasferimento di Yunus Musah: i dettagli dell'affare. Il Napoli, campione d'Italia 2025, punta a r inforzare il centrocampo per la stagione 2025-26. Conte vuole un centrocampista versatile e dinamico per competere in Serie A e in Europa in vista delle sfide di Champions che interesseranno la squadra azzurra. Sono molte le voci di mercato e i calciatori accostati alla squadra azzurra, Manna e il suo staff sono al lavoro per accontentare le volontà di Conte e far quadrare i bilanci di De Laurentiis. Napoli-Musah, si può fare: ecco cosa chiede il Milan. Secondo Matteo Moretto, giornalista esperto di Calciomercato, la pista più calda è quella che condurrebbe Yunus Musah proprio a Napoli.