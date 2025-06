Muore in un incidente l' ex sindaco di Guidonia Michel Barbet

La perdita di Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia e figura amata dal Movimento 5 Stelle, lascia un vuoto incolmabile nel cuore della comunità. Uomo autentico, generoso e sempre vicino ai cittadini, ha incarnato i valori di dedizione e umiltà. La sua scomparsa in un tragico incidente rappresenta una perdita enorme per tutti noi, ma il suo esempio continuerà a ispirare e guidare le future generazioni. Alla sua famiglia, alla comunità e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, va il nostro più sentito cordoglio.

AGI - " Michel Barbet, che è stato sindaco M5S di Guidonia, è scomparso in un tragico incidente". Lo scrive il Movimento 5 Stelle in un post su Facebook. "Michel è stato molto più di un sindaco: un uomo autentico, generoso, sempre vicino ai cittadini. Nel Movimento 5 Stelle ha rappresentato un esempio di dedizione e umiltà, mettendo sempre la sua comunità davanti ad ogni cosa. Alla sua famiglia, alla comunità di Guidonia e a tutta la Città Metropolitana di Roma, che gli ha voluto bene, va il nostro abbraccio più sincero. Ciao, Michel". Il cordoglio delle istituzioni. "Il sindaco Roberto Gualtieri e la Città metropolitana di Roma Capitale - si legge in una nota - si stringono al dolore della famiglia, della comunità di Guidonia Montecelio e del Movimento 5 Stelle per la perdita improvvisa di Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio fra il 2017 e il 2022.

È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet - Un tragico accidente ha strappato la vita a Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio e figura di spicco del Movimento 5 Stelle, durante un viaggio in moto.

