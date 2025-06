Muore all' ospedale l' uomo travolto dal trattore

Un drammatico incidente agricolo ha sconvolto la comunità: dopo 48 ore di lotta tra la vita e la morte, il 47enne coinvolto nel tragico evento venerdì scorso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena non ce l'ha fatta. La sua storia ci ricorda l'importanza della sicurezza nei campi e dell'attenzione che ogni lavoratore merita. È un triste addio a un uomo che lasciamo nel ricordo di tutti.

Alla fine non ce l'ha fatta. È morto dopo 48 ore di agonia il 47enne che, nella giornata di venerdì 13 giugno, era rimasto coinvolto in un terribile incidente agricolo. L'uomo si trovava ricoverato in condizioni criticissime all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

