Muore a sei anni dopo un tuffo in piscina | disposta l' autopsia per accertare le cause

Una tragica perdita che ha colpito profondamente la comunità, portando alla luce l'importanza di garantire la massima sicurezza in luoghi di svago e relax. Dopo la drammatica vicenda del minorenne deceduto al canale Logonovo, un'altra tragedia si è consumata ai Lidi ferraresi: un bambino di soli sei anni ha perso la vita dopo un incidente in piscina. La magistratura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause di questa ennesima triste perdita.

Dopo la drammatica vicenda del minorenne che ha perso la vita sabato 14 giugno all'altezza del canale Logonovo, nel pomeriggio di domenica 15 un'ulteriore tragedia ha sconvolto il fine settimana estivo ai Lidi ferraresi. Non ce l'ha fatta il bambino di sei anni che si trovava in piscina al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Muore a sei anni dopo un tuffo in piscina: disposta l'autopsia per accertare le cause

Fano, bambina di tre anni cade in piscina ai Bagni Arzilla e subisce un arresto cardiaco: salvata - FANO - Tragedia sfiorata ieri pomeriggio ai bagni Arzilla, dove una bambina di tre anni è caduta nella piscina, subendo un arresto cardiaco.

