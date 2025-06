muore a 10 anni mentre nuota nel lago di bilancino ritrovato il corpo senza vita

Una tragedia sconvolge il Mugello: un bambino di 10 anni, scomparso mentre nuotava nel Lago di Bilancino, è stato ritrovato senza vita. L’intera comunità si stringe nel dolore, mentre i soccorsi e le autorità cercano di fare luce su questa tragica perdita. La vicenda ricorda quanto sia fondamentale la prudenza in acque libere e l’importanza di garantire sempre la sicurezza dei più giovani. La comunità aspetta risposte e riflette su questa triste fatalità.

Barberino del Mugello, 15 giugno 2025 – E’ stato ritrovato senza vita il corpo del bambino di 10 anni scomparso mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino. L’allarme era scattato intorno alle 17. Sul posto erano immediatamente arrivati i vigili del fuoco. Il piccolo, stando alle prime informazioni, sarebbe annegato mentre stava nuotando. Non è chiaro se con lui ci fossero degli amichetti. I soccorsi si erano concentrati fin da subito in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione. Sul posto era stata inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto stava effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it