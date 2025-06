Multato sulla preferenziale Ma in strada c’era un corteo

Sante si trova coinvolto in un episodio che mette in discussione il confine tra regole e diritto di manifestare. Multato mentre percorreva la corsia preferenziale di via Marconi, decide di insistere e invia una PEC al Comune, ottenendo l'annullamento della sanzione: la strada era occupata da un corteo senza autorizzazione, ma la presenza delle telecamere svela una realtà più complessa. La vicenda evidenzia come anche le norme più chiare possano essere messe alla prova in situazioni di emergenza.

Percorre la corsia preferenziale di via Marconi in sella al suo scooter e viene multato. Manda una Pec al Comune e si fa annullare la sanzione perché in quel momento era obbligatorio passarci, vista la manifestazione davanti alla Cgil che ostruiva il transito normale. "La strada era occupata senza autorizzazione", dice la Polizia locale. Le telecamere però erano rimaste accese. Così, probabilmente, quella sanzione di circa 60 euro, oltre a Sante Zambonelli, ha colpito anche a tanti altri cittadini che quel giorno, il 26 novembre dello scorso anno, hanno percorso il tratto di strada tra le 14 e le 17 circa.

