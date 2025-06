Multata ingiustamente sul treno per una procedura ora abolita

Vi racconto un episodio che evidenzia le storture di un sistema spesso iniquo: una multa ingiusta, emessa su un treno Trenitalia Tper per una procedura ormai abolita. Un fatto che non riguarda solo me, ma rappresenta un problema più ampio, simbolo di un sistema punitivo e rigido che colpiva anche i viaggiatori onesti. Il 6 aprile 2024, salendo a bordo con un biglietto elettronico regolare, ho scoperto come ancora oggi si possa essere vittime di ingiustizie su un sistema in evoluzione.

Vi racconto un fatto grave accadutomi su un treno Trenitalia Tper. È una vicenda che non riguarda solo me, ma che rappresenta ciò che è stato, fino a poco tempo fa, il quotidiano di molti pendolari: un sistema punitivo e rigido, che finiva per colpire anche chi viaggiava onestamente. Il 6 aprile 2024 sono salita a bordo di un treno regionale con un biglietto elettronico nominativo acquistato regolarmente online. A causa dell’esaurimento del traffico dati sul mio telefono, non sono riuscita a completare il check-in digitale tramite l’app di Trenitalia Tper, che all’epoca era obbligatorio. Non ho viaggiato senza biglietto: ho mostrato al controllore il titolo di viaggio, spiegando l’inconveniente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Multata ingiustamente sul treno per una procedura ora abolita"

