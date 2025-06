Mugello bimbo di dieci anni scomparsa durante un bagno nel lago | in corso ricerche con sommozzatori ed elicottero

Una dispersione che sconvolge l’intera comunità: da domenica pomeriggio, le ricerche del piccolo di dieci anni scomparso nel Lago di Bilancino proseguono senza sosta. Vigili del fuoco, sommozzatori e elicotteri lavorano senza tregua in un'area vasta e complessa, sperando di ritrovare il bambino sano e salvo. La speranza e la solidarietà sono più forti che mai, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per riportarlo a casa.

Ricerche sono in corso dalle 17 di domenica al lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze), per un bimbo di dieci anni scomparso mentre stava facendo il bagno. Sul posto, in prossimità della spiaggia della Cavallina, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il Nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Si cerca anche sulla riva, in mezzo alla vegetazione nella zona dove il bambino era stato visto prima di sparire. Le operazioni sono seguite con angoscia dalle molte persone presenti in spiaggia: nei fine settimana estivi infatti il lago – una riserva d’acqua artificiale creata con lo sbarramento del fiume Sieve – è una meta molto popolare per gli abitanti della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Barberino di Mugello (Firenze), bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso - Una scena di preoccupazione e speranza si sviluppa al lago di Bilancino, dove le ricerche intense sono in corso per un bambino di 10 anni scomparso mentre faceva il bagno a Barberino di Mugello.

