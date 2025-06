Mugello bimba di dieci anni scomparsa durante un bagno nel lago | in corso ricerche con sommozzatori ed elicottero

Una drammatica emergenza scuote il Mugello: una bambina di dieci anni scompare nel lago di Bilancino durante un bagno domenicale. Le ricerche, estese da ore con sommozzatori ed elicotteri, continuano senza sosta nella speranza di ritrovarla sana e salva. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande angoscia, mentre le forze dell'ordine intensificano gli sforzi per ritrovare la piccola. La speranza è l’ultima a morire, e tutti sono in attesa di buone notizie.

Ricerche sono in corso dalle 17 di domenica a l lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze), per una bambina di dieci anni scomparsa mentre stava facendo il bagno. Sul posto, in prossimità della spiaggia della Cavallina, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il Nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Si cerca anche sulla riva, in mezzo alla vegetazione nella zona dove la bimba era stata vista prima di sparire. Le operazioni sono seguite con angoscia dalle molte persone presenti in spiaggia: nei fine settimana estivi infatti il lago – una riserva d’acqua artificiale creata con lo sbarramento del fiume Sieve – è una meta molto popolare per gli abitanti della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mugello, bimba di dieci anni scomparsa durante un bagno nel lago: in corso ricerche con sommozzatori ed elicottero

Barberino del Mugello, bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago di Bilancino - Una tranquilla giornata di svago si è trasformata in un'angosciosa attesa nel Mugello: una bambina di 10 anni scompare improvvisamente mentre si trovava nel lago di Bilancino.

