Mugello bimba di 10 anni scomparsa al lago di Bilancino | si cerca in acqua e su terra

Una tragedia scuote il Mugello: una bambina di 10 anni è scomparsa improvvisamente mentre faceva il bagno al lago di Bilancino, e le ricerche in acqua e su terra sono in pieno svolgimento. La comunità si stringe nel timore e nella speranza di ritrovarla sana e salva. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

Una bambina di 10 anni è scomparsa improvvisamente mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Intorno alle 17 di oggi è scattato l'allarme e la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto.

Angoscia nel Comune di Barberino del Mugello:una bambina di 10 anni è scomparsa mentre stava facendo il bagno nel Lago di Bilancino. Sul posto,in prossimità della spiaggia della Cavallina,sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzat

