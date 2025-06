Mugello bimba di 10 anni scompare mentre faceva il bagno in lago | in corso le ricerche

Una tragedia incombente al Mugello: una bambina di 10 anni è scomparsa mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino. Da ore, vigili del fuoco e forze dell'ordine cercano disperatamente tra le acque, sperando in un lieto esito. La comunità è sconvolta e attende con trepidazione aggiornamenti, mentre le ricerche continuano senza sosta, sperando di trovare la piccola sana e salva. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa triste vicenda.

Dalle 17 di questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano, stanno intervenendo al lago di Bilancino, in prossimità della spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione, per la ricerca e soccorso di una bambina di 10 anni scomparsa mentre era a fare il bagno. Sul posto è stata inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. In preparazione le immersioni da parte del nucleo sommozzatori inviate dalla sede centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mugello, bimba di 10 anni scompare mentre faceva il bagno in lago: in corso le ricerche

