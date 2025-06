Mubi risponde alle critiche sui legami con la startup israeliana di tecnologia per la difesa

Mubi, piattaforma di streaming e produzione cinematografica riconosciuta per il suo ruolo nel portare “The Substance” al successo e alla prestigiosa nomination agli Oscar, si trova ora al centro di polemiche riguardo ai suoi recenti investimenti con una startup israeliana di tecnologia per la difesa. L’azienda ha deciso di rispondere pubblicamente, chiarendo il proprio punto di vista e ribadendo il suo impegno nel promuovere il cinema senza compromessi. Ma cosa c’è dietro questa scelta strategica?

Mubi, la società di distribuzione, piattaforma di streaming e produzione che ha guidato " The Substance " al successo al botteghino e alla nomination agli Oscar, ha risposto alle critiche sulla sua ultima fonte di investimento. Alla fine di maggio è stato annunciato che la società, che si era lanciata in una serie di acquisti al recente Festival di Cannes, aggiudicandosi i diritti di otto film in concorso tra cui "Die My Love" con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson), si era assicurata un investimento di 100 milioni di dollari da Sequoia Capital. Sequoia, con sede nella Silicon Valley, ha investito in una vasta gamma di aziende, tra cui Apple, Google, ByteDance, Cisco e Nvidia.

